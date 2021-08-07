Ormanlar için ayak tenisi turnuvası
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Ormanlar için ayak tenisi turnuvası

Ormanlar için ayak tenisi turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, kaybettiğimiz ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlattı.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, kaybettiğimiz ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlattı. Kulüp, hafta sonu düzenleyeceği Bir Fidan da Sen Ol Ayak Tenisi Turnuvası'na katılan tüm takımlar için birer fidan bağışında bulunacak.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin yanan ormanları, yeşillendirilmesi için "1 Fidanla Nefes Ol" kampanyası Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'yle ses buldu. İlk etapta 19 ilde başlayan kampanyaya Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerdeki imam hatip dernekleri iştirak etti.

Babalar ve oğulları da yarışacak

Sporu tabana yaymak, gençlerin en az bir spor dalında becerilerini geliştirmelerini sağlamak, olimpiyatlara lisanslı sporcular yetiştirmek misyonuyla çalışmalarını sürdüren Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, bu kez de bir sosyal sorumluluk projesi olarak yeşili korumak amacıyla çalışma başlattı. Ülkemizdeki orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen "Bir Fidan da Sen Ol Ayak Tenisi Turnuvası" ile tüm katılımcıların yanı sıra baba ve oğullar da ayrı bir kategoride yarışacak. Her katılan takım adına ise fidan bağışı yapılacak. Katılım ücretsiz olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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