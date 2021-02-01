Ormanlar atık sahasına dönüşüyor
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Ormanlar atık sahasına dönüşüyor

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51

Türkiye'de ormanlar, atık sahasına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ormanlarda yasal düzenlemelere göre atık tesisleri inşa edilebiliyor ve bu tesislerin sayısı giderek artıyor.

Türkiye'de ormanlar, atık sahasına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ormanlarda yasal düzenlemelere göre atık tesisleri inşa edilebiliyor ve bu tesislerin sayısı giderek artıyor. Peki, bu tesislerin çevreye ne gibi etkileri oluyor?

Ormanlar atık sahasına dönüşüyor

Kaynak: DailyMotion.com

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