Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
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Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor

Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 5 ilin kesişme noktasındaki 1150 rakımlı tepede bulunan yangın gözetleme kulesindeki personel, orman yangınlarına yönelik dürbünle 24 saat gözetleme yapıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 5 ilin kesişme noktasındaki 1150 rakımlı tepede bulunan yangın gözetleme kulesindeki personel, orman yangınlarına yönelik dürbünle 24 saat gözetleme yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in kesişme noktasında bulunan 1150 rakımlı Emirtepe'deki yangın gözetleme kulesinde 32 bin hektarlık alandaki ormanlar kesintisiz gözetleniyor. Kulede görevli kuzenler Kenan (38) ve Kerim Bakır (25), duman fark ettiklerinde hemen bilgi vererek en yakın bölgede bulunan ilk müdahale araçlarının bölgeye sevk edilmesini sağlıyor.

Kuzenlerden Kenan Bakır, "Burası 5 ilin sınırlarıyla kesişen noktada yer alıyor. Konum olarak mükemmel bir gözetleme kulesi özelliğine sahip, Ortalama 32 bin hektarlık orman alanını gözetliyoruz. Burada günün 24 saati gözetleme yaparak ormanlarımızı en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Buradaki, orman yangını ihtimali olan dumanları değerlendirip, ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşları orman yangınları konusunda dikkatli olmaları için uyaran Kerim Bakır ise, "Ormanlarımız bizim çocuklarımız gibi, bu yeşil vatanımızı korumak bizlerin boynun borcudur. Bir çocuk annesiz, babasız olur ama vatansız olamaz. Burada günün 24 saat görev yaparak yeşil vatanımızı son derece dikkatlice izleyerek korumaya çalışıyoruz. Havalar sıcak, nem oranı çok düşük yangın çıkması riski çok yüksek. Ülkemizin farklı yerlerinde ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen biraz daha duyarlı ve dikkatli olarak olası yangınlara meydan vermeyelim" dedi.


Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor - Haberler
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