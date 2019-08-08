08.08.2019 10:27

Ormanlar 24 saat, havadan ve karadan gözlem altında

İzmir ve Manisa ormanlarına havadan denetim

İZMİR - İzmir ve Manisa ormanları yangın gözetleme kuleleri ve kameralı gözetleme sistemiyle karadan kontrol altında tutulurken, riskli zamanlarda havadan da helikopterle gözlem ve kontrol yapılıyor.

Yaz aylarında neredeyse her gün çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye aralıksız devam edilirken, İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol alınan önlemleri havadan denetledi.

İzmir ve Manisa'daki yangın gözetleme kulelerini havadan denetleyen İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Erol, 2007 yılında çıkan büyük yangında neredeyse tamamı kül olan İzmir-Manisa sınırındaki Çiçekli bölgesini de inceledi. Yanan ormanlık alanların, aynı yıl içerisinde yeniden orman olarak planlanıp düzenlendiğini dile getiren Erol, yanan alanların imara açılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.

Orman yangınlarının yüzde 95'inin 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında çıktığına dikkat çeken İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, tüm ekipleri bu tarihler arasında teyakkuz halinde beklettiklerini ifade etti. Rüzgar hızı ve hava kuruluğunun büyük riskler oluşturduğunu belirten Erol, "Ekiplerimizi ormanların kavşak noktalarına yerleştiriyoruz. Yangına erken müdahale etmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Yangına ilk müdahale süresini 5 dakikanın da altına indirmek için çalışıyoruz. Ücretsiz olan 'Alo 177' orman yangın hattımız ve 112 numaralı hatlardan ihbarlar alıyoruz. Bunun dışında bölge müdürlüğümüzde 66 yangın gözetleme kulemiz ve 33 kameralı gözetleme sistemimiz var. Bu kameralar ormanları 360 derece tarayarak yangını bize haber veriyor" dedi.

"Ortalama 10 dakikada müdahale ediliyor"

Herhangi bir orman yangını durumunda ortalama 10 dakikalık bir sürede yangına ilk müdahaleyi yaptıklarını açıklayan Erol, "Bölgemizde arazözlerin dışında 5 adet yangın helikopterimiz de var. Yangın ihbarı gelince riskli durum varsa havadan da müdahale ediyoruz. Ormanların her köşesine diyebileceğimiz 320 adet yangın havuzu yaptık. Nerede çıkarsa çıksın yangının en yakınında havuzumuz mevcut. Yangın helikopterleri buralardan su alıp alevlere müdahale edebiliyor" diye konuştu.

"Yanan alan miktarında büyük düşüş var"

Geçen yıl aynı tarihlere kadar 148 yangına müdahale ettiklerini belirten Erol, bu yıl çıkan yangın sayının 130'da kaldığını belirterek, "Asıl başarımız yanan alan miktarında. Bu organizasyonumuzla bu yıl yanan alan miktarı geçen senelere göre çok düşük kaldı. İnşallah böyle de gider" dedi.

"Orman yangınlarının sebebi yüzde 95 insan"

Vatandaşların ormanları çok sevdiğini ancak dikkatsizlik sonucu yangınların çıkabildiğini aktaran Erol, "Orman yangınlarının sebebi yüzde 95 insan kaynaklı. İnsanlarımız ormanı seviyor ama dikkatsizlik ve ihmal sonucu yangınlar çıkıyor. Vatandaşımızı özellikle 3 büyük sebep konusunda uyarıyoruz. Araçlardan atılan sigara izmaritleri, bahçelerde anız yakan vatandaşlar ve piknik yapan vatandaşların bilinçsizce yaktıkları mangallar yangınlara neden oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA