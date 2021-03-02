Ormanın yanındaki alan moloz döküm sahası haline geldi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ormanın hemen yanındaki alana dökülen moloz ve çöp yığınlarına vatandaşlar tepki gösterdi. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Atmaca, söz konusu alanın, ağaçlandırma sahası olduğunu belirterek, "Dökülen molozlar ve çöpler yeni dikilen ağaçları yok etti. Burada bir çevre katliamı yaşanıyor" dedi. Mahalleli de eskiden piknik yaptıkları yerleri bu şekilde görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziemir ilçesi Fatih semti sınırlarında bulunan ormanın yanındaki alan, moloz ve katı atık döküm sahası haline geldi. Söz konusu atıkların, Gaziemir Belediyesi bünyesindeki kamyonlar tarafından bırakıldığı görülürken, yer yer 4- 5 metre yüksekliğe ulaşan atıkların bir kısmının, ormanlık alanın içlerine kadar ulaştığı görüldü. Ormana dökülün moloz ve çöpler tepkilere yol açtı. Söz konusu alanın ağaçlandırma sahası olduğunu belirten Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Atmaca, "Burası sizin de gördüğünüz gibi Sarnıç orman alanının bitişiği. Bu bölge üst ölçekli planlarda genel tarım alanı, 1/25 binlik planlarda ise ağaçlandırılacak alan olarak görünüyor. Aynı zamanda tapu kayıtlarına baktığımızda ise fidanlık olarak görülüyor. Buradaki çam ağaçları, belediyenin döktüğü çöp, moloz ve diğer pislikler nedeniyle ölüp gittiler" dedi.

'BURAYA DÖKÜLEN SULAR YER ALTI SULARINI KİRLETEBİLİR'Atmaca, semte adını veren sarnıçın 'su deposu' olduğunu belirterek, "Sarnıç'ta ciddi anlamda bir yer altı suyu mevcut. Buraya dökülen molozların, pisliklerin yağmur sularına karışıp yer altı sularını kirletmesi çok olası. Ayrıca burası aynı zamanda, Tahtalı Barajı uzak koruma havzası. Buradaki atıkların, kimyasalların zararlı maddeleri yağmur sularıyla birlikte Tahtalı Barajı havzasına da akıp gidiyor. Ayrıca burada çok ciddi 5 yangın çıktı. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi, Buca'ya kadar yanması işten bile değildi. Buradaki atıklar ormanlık alanın içine kadar ulaşıyor hem de bir yangın tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu atıkların, Gaziemir Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne götürülmesi lazım. Ancak belediyemiz geliyor ve bu pislikleri buraya seriyor" diye konuştu.'ESKİDEN PİKNİK YAPTIĞIMIZ YER'Bölgeye yakın bir noktada oturan Adem Köpük, tüm çevre halkının çok üzüntülü olduğunu belirtip, "Bunların yapılmaması gerekiyor. Burası insanların yaşam alanı. Buralar insanların hafta sonları aileleriyle gelip, çocuklarıyla oyun oynayıp, piknik yaptığı yerler. Burada nefes alabiliyoruz. Bunu yapan bir de kamu kuruluşu olması daha da kötü. İmam bunu yaparsa, cemaat ne yapsın. Ben 20 senedir burada yaşıyorum ve burayı böyle görmek beni çok üzüyor" dedi.

Mahalleli Uğur Kardoğan, "Burası için çok fazla söze gerek yok. Benim çocukluğum buralarda geçti. Çoluğumuz çocuğumuzla gelip, piknik yaptığımız yerler burası. İnşallah bir an önce sıkıntı çözülür; bu dertten kurtuluruz. Doğamızı, yeşilimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN