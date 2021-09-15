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'Ormanın hayaleti' vaşak avda görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
'Ormanın hayaleti' vaşak avda görüntülendi

TUNCELİ'de zor görüldüğü için 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, bir dağ keçisini avlarken objektife takıldı.

TUNCELİ'de zor görüldüğü için 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, bir dağ keçisini avlarken objektife takıldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda su içmek için nehir kenarına inen dağ keçisini avladı. Bir süre dağ keçisi ile uğraşan vaşak, kara yolundan geçen araçları fark ettikten sonra keçiyi boynundan tuttu ve dağlık alana doğru uzaklaştı. O anlar, objektife takıldı.


'Ormanın hayaleti' vaşak avda görüntülendi

'Ormanın hayaleti' vaşak avda görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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