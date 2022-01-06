Ormanın hayalet kedisi tavuk kümesinde yakalandı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, bir vatandaşa ait tavuk kümesinde, 'ormanın hayaleti' olarak da bilinen nesli tehlike altındaki yabani kedi karakulak (caracal caracal) yakalandı. Karakulak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Ocak akşamı bir vatandaşa ait tavuk kümesinde yakalanan karakulakın dişi bir birey olduğu ve kontrolleri yapıldıktan sonra aynı gün akşam saatlerinde yeniden doğal ortamına salındığı kaydedildi. DKMP ekiplerinin ormanlık alanda kurduğu fotokapanlarla da geçen yıl 3 kişilik karakulak ailesi su içerken görüntülenmişti.

Karakulakların yılda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, göç etmedikleri, yerel ve alan korumacı oldukları kaydedildi. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.