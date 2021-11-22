Ormanın derinliklerinde gezen "Kara gözlü bebek" tüyler ürpertti! İşte o korkunç fotoğraf
İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Lee Brickley isimli yazar, ormanlık alanda çektiği ve "Kara Gözlü Bebek" olarak adlandırılan yaratığın fotoğrafını paylaştı. Brickley, "Kara Gözlü Bebek buradaki insanların korktuğu ve inandığı bir hikaye" dedi.
İngiltere'de "Hayalet avcısı" olarak tanınan ve bu alanda yazdığı yazılarla bilinen Lee Brickley isimli adam, Staffordshire bölgesinde sıklıkla inanılan "Kara Gözlü Bebek" efsanesini ortaya çıkarmak için ormana gitti. Brickley'in iddiasına göre kara gözlü bebek ormanda görüldü ve Brickley onun fotoğrafını çekti.
Brickley, kara gözlü bebek ile yaklaşık 30 saniye boyunca göz göze geldiklerini ve bebeğin arkasında hiç iz bırakmadan yeniden ormana döndüğünü anlattı. Brickley bu anları korkuyla takip ettiğini ancak sakin kaldığını dile getirdi.
Brickley, bu hikayenin sıklıkla inanıldığı Cannock Chase bölgesinde evleri olduğunu ve kara gözlü bebeği özel olarak araştırdığını belirtti. Brickley yaptığı işin hem zor hem de keyifli olduğunu söyleyerek, yeni araştırma sonuçlarını da paylaşacağını dile getirdi.
Brickley'in çektiği fotoğrafın siyah beyaz olması çok kişinin kafasını karıştırdı. Ancak Brickley'in söz konusu yaratığı ortaya çıkarmak için böyle bir yöntem kullandığı öne sürüldü.
İşte Brickley'in çektiği fotoğraf:
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