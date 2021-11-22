Ormanın derinliklerinde gezen 'Kara gözlü bebek' tüyler ürpertti! İşte o korkunç fotoğraf

İngiltere'de "Hayalet avcısı" olarak tanınan ve bu alanda yazdığı yazılarla bilinen Lee Brickley isimli adam, Staffordshire bölgesinde sıklıkla inanılan "Kara Gözlü Bebek" efsanesini ortaya çıkarmak için ormana gitti. Brickley'in iddiasına göre kara gözlü bebek ormanda görüldü ve Brickley onun fotoğrafını çekti.

İZ BIRAKMADAN ORTADAN KAYBOLDU

Brickley, kara gözlü bebek ile yaklaşık 30 saniye boyunca göz göze geldiklerini ve bebeğin arkasında hiç iz bırakmadan yeniden ormana döndüğünü anlattı. Brickley bu anları korkuyla takip ettiğini ancak sakin kaldığını dile getirdi.

BÖLGEDE EVLERİ VAR

Brickley, bu hikayenin sıklıkla inanıldığı Cannock Chase bölgesinde evleri olduğunu ve kara gözlü bebeği özel olarak araştırdığını belirtti. Brickley yaptığı işin hem zor hem de keyifli olduğunu söyleyerek, yeni araştırma sonuçlarını da paylaşacağını dile getirdi.

FOTOĞRAFIN SİYAH BEYAZ OLMASININ NEDENİ VAR

Brickley'in çektiği fotoğrafın siyah beyaz olması çok kişinin kafasını karıştırdı. Ancak Brickley'in söz konusu yaratığı ortaya çıkarmak için böyle bir yöntem kullandığı öne sürüldü.

İşte Brickley'in çektiği fotoğraf:

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet