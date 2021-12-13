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"Ormanın Anahtarı" çocuklarla buluştu

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Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Ormanın Anahtarı" adlı müzikli çocuk oyunu çocuklarla buluştu. Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz salonunda sahnelenen oyunu yüzlerce çocuk ilgiyle izledi.

Her ay sahneye taşıdıkları bir oyun ile çocuklarla buluşan Menteşe Belediye Tiyatrosu 5 -12 Aralık tarihlerinde oynadıkları "Ormanın Anahtarı" adlı oyun ile çocuklarla bir araya geldi. 3 kez sahnelenen oyunu aileleriyle birlikte izlemeye gelen yüzlerce çocuk arkadaşlık ve dostluk teması üzerine kurulu "Ormanın Anahtarı" adlı oyunu ilgiyle izledi. Oyun öncesi ebeveynlere HES kodu sorgulaması yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, her ay oynanacak bir oyun ile çocuklarla buluşacaklarını belirterek, "Belediye Tiyatromuz her ay bir oyun sahneleyerek çocuklarla bir araya gelecek. Tiyatro ekibimiz yetişkinler için de oyun planlıyorlar. Çok yakında perdelerini yetişkinler için de açacaklar. Tiyatro oyunlarımızın yanı sıra 200'ü 18 yaş altı olmak üzere 250'nin üzerinde tiyatro sevdalısı vatandaşlarımız yaratıcı drama, tiyatro ve diksiyon eğitimlerini almaya devam ediyor." dedi.

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