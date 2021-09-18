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Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı Üç noktada yangın çıkartan şüpheli dördüncü noktayı yakmaya çalışırken gözaltına alındı Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede dördüncü noktalı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Üç noktada yangın çıkartan şüpheli dördüncü noktayı yakmaya çalışırken gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede dördüncü noktalı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çalı arama başlattı. Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin yakalanmasının ardından diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşların tarafından tartaklanmak istendi. Jandarma şüpheliyi olay yerinden alıp uzaklaştırdı.

Yangın bölgesinde ekiplere yardım eden vatandaşlar, yangın söndürmeye çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını söyledi.

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

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