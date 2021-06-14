Ormanı yakan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, geçen 9 Haziran'da ormanın 4 farklı noktasında çıkan yangınlarla ilgili yakalanan D.A. (37), PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, geçen 9 Haziran'da ormanın 4 farklı noktasında çıkan yangınlarla ilgili yakalanan D.A. (37), PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Geçen 9 Haziran'da Buca Koop. Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. Çevreden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye giden Orman İşletme ile itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangın alanında çevre güvenliği alan polis ekipleri, bölgede bulunan D.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada, D.A.'nın PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu ve örgüt adına yangını çıkarttığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen D.A., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can