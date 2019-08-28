Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı

28.08.2019 16:30

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde ormanı yaktıkları iddia edilen 3 kişi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün mobil kameralarına saniye saniye yansıdı. 360 derecelik kamerada yangının başlama anı ve kişilerin bölgeden ayrılışları yer alırken, söz konusu kişiler, kameralardan tespit edilerek İzmir polisi tarafından operasyonla yakalandı.



Karşıyaka ilçesi Körfez Mahallesi mevkiinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde orman yangını çıkmıştı. Yangının çıkmasının ardından gelen ihbarlar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, zamanında müdahaleyle havadan ve karadan yangını kontrol altına almıştı.



Geçtiğimiz haftalarda Karabağlar ilçesinde başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar sıçrayarak 2 günü aşkın bir sürede kontrol altına alınan yangınlar gündemdeki yerini korurken, Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.



Araçla böyle geldiler, böyle yakalandılar



İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önce belirlenen alanlara seyyar (mobil) kameralar yerleştirmişti. Görev alanındaki orman alanlarını yakından takip eden ekipler, Körfez Mahallesi mevkiinde 20 Ağustos 2019 çıkan yangında kameralardan 3 kişiyi tespit etti. Görüntülerde, bir aracın yangın başlamadan bölgeye geldiği görülüyor. 360 derece hareket eden kameralar, bir sonraki turunda ise yangının ilk başladığı anları ve 1 kişiyi saniye saniye kaydediyor.



Görüntüler titiz bir şekilde incelendi



Bu tespitin ardından ekipler, hemen durumu İzmir Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Görüntüler daha sonra da İzmir polisiyle paylaşıldı. Ekipler, 360 derecelik kameradan farklı farklı programlarla saatlerce uğraşarak konuyu yakından takip etti. Daha sonra ise ekipler, yapılan çalışmalarla 3 kişiyi tespit etti. Ekipler, bu 3 kişiyi operasyonla yakaladı.



Mobil kameralar art niyetli kişilerin korkulu rüyası olacak



Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, yangın gözetleme kulelerinin göremediği kör noktaları uygulamaya koydukları seyyar yangın gözetleme araçları ile takip ettiklerini söyledi.



Şahan, "Seyyar (mobil) kameraları belirli zaman dilimlerinde riskli bölgelerde görevlendirerek devriye attırıyoruz. Bu kamera sistemimiz 360 derece dönebiliyor. Binlerce hektarlık orman alanını yüksek çözünürlükte kayıt altına alabiliyor. Özellikle hafta sonları insanların orman alanlarına eğilimin fazla olduğu zamanda sıklıkla seyyar kameraları kullanıyoruz. Oldukça faydalı geri dönüşler aldık. 20 Ağustos 2019 tarihinde Karşıyaka Körfez Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangını bu kameralar sayesinde tespit edip, 5 dakika içinde müdahale ettik 2 saat içinde de kontrol altına aldık. Kamera kayıtlarını incelediğimizde yangının çıktığı noktaya giriş çıkış yapan içinde 3 kişi bulunan bir araç tespit ettik. Kayıtları güvenlik güçlerine teslim ettiğimizde yapılan teknik incelemede emniyet güçlerince kimlikleri tespit edilen H.B, M.G ve M.D isimli şahıslar yakalanmıştır. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü olarak bölgemizdeki kritik noktalara yerleştirdiğimiz seyyar kameralar ile ormanlarımız 7/24 izlenmektedir" dedi



Vatandaşlara da uyarıda bulunan İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, orman alanlarında görülen başta duman olmak üzere kuralsız ve şüpheli her türlü durumu ücretsiz İhbar Hattı olan ALO 177'ye bildirmelerini istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA