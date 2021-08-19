Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
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Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendiren PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendiren PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendirilen terörist grubun yerleri güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Ali Boğazı'nın giriş kısmı olan Tanji bölgesinde oldukları belirlenen guruba yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava destekli operasyon düzenledi. İHA'lar meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede teröristlerin hareket ettiğini görüntüledi. Bölgenin koordinatları harekat merkezine bildirildi. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçağı bölgeyi bombaladı. Ardından Jandarma Özel Harekat timleri helikopterle bölgeye indirildi. Yapılan arazi taramasından bir terörist ölü ele geçirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.Geçen hafta teröristlerin, Hozat ilçesi kırsalında yerlerinin İHA ile tespit edilmemesi için ormanı ateşe verdiği ve karakola giden bir araca taciz ateşi açtıkları belirtildi.


Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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