Ormanı ateşe veren 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor
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Ormanı ateşe veren 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Ormanı ateşe veren 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda aynı anda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda aynı anda 3 farklı noktada yangın çıktı. Olay yerine giden ekipler yangınlara müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri ormanı kundakladığı iddiasıyla 1 kişiyi yakaladı, kaçtığı belirlenen 1 kişiyi ise yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ağaçlık alandaki 3 ayrı nokta ateşe verildi. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken ormanlık alanı kundakladığı şüphesiyle 1 kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçtığı yönünde bilgi elde ettiği 1 erkeği yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Ormanı ateşe veren 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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