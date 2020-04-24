Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor - Haber
Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Haber

Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde 10 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci bu gece sona eriyor.

24.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:45
Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde 10 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci bu gece sona eriyor.

Korona virüs vakasının birkaç kişide görülmesi üzere karantinaya alınan Ormangüzle köyünde 14 gün ardından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karantinanın sona erdirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ormangüzle Köyü 10 Nisan 2020 tarihinde 24 Nisan 2020 saat 24: 00'a kadar karantinaya alınmıştı. Ormangüzle Köyünde uygulanan 14 günlük karantina sürecinde sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmamıştır. Bozüyük İlçe Hıfzıssıha Meclisinin oy birliği ile karantinanın 24 Nisan 24: 00'da sona erecektir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haber
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti Haber
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haber
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haber
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
CHP'li vekilin 'Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok' paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi Haber
CHP'li vekilin "Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok" paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali...
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Hande Yener Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 23:03:08. #1.14#
title