Ormandan Yükselen Dumanı Görünce 'Uçak Düştü' İhbarı Yaptılar

GAZİANTEP'te, ormanlık alandan yükselen dumanları görenler itfaiyeye 'uçak düştü' ihbarında bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler dumanın yakılan lastikten kaynaklandığını belirledi.

Öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Kıraçtepe ormanlık alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye bölgeye planör tarzı uçağın düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede detaylı araştırma yapan ekipler dumanların yakılan lastik ve atık malzemelerden kaynaklı olduğunu belirledi.

Valilik kaynakları da ihbarın asılsız olduğunu bildirdi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA