Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

Kırklareli'de ormandan topladıkları mantardan yiyen 4 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de ormandan topladıkları mantardan yiyen 4 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde ormanlık alandan topladığı mantarları yiyen M.Ç., H.K., F.C. ve O.A., rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran vatandaşların mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan M.Ç., H.K., F.C. ve O.A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title