Ormandan Odun Hırsızlığına Gözaltı

Samsun'da ormanda yapılan kesimde odunları çaldığı iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanda yapılan planlı kesim sırasında ağaçları çalarak, koltuklarını söktüğü minibüste taşıdığı ileri sürülen N.K.(58), Atakum İlçe Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalandı.

Sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan N.K., savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN