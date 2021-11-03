Ormandan odun çalarken fotokapana yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ormanda istiflenen odunları kamyonetine yükleyip çalmaya kalkışan B.A., fotokapanla tespit edilip yakalandı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ormanda istiflenen odunları kamyonetine yükleyip çalmaya kalkışan B.A., fotokapanla tespit edilip yakalandı. B.A. hakkında adli işlem başlatılırken, kamyonetine de el konuldu.
Cankurtaran Mahallesi'nde 27 Ekim gecesi ormanda kesilip satış için istiflenen odunları çalmaya çalıştığı ileri sürülen B.A., fotokapana yakalandı. Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri odunları kamyonetine yükleyen B.A.'yı kaçmak isterken yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kamyonetine de el konuldu.