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Ormandan kestiği odunlarla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormandan kestiği odunlarla yakalandı

Düzce'de ormandan aldığı odunları ehliyetsiz olarak başkasına ait minibüsü ile merkeze götürmeye çalışan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de ormandan aldığı odunları ehliyetsiz olarak başkasına ait minibüsü ile merkeze götürmeye çalışan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce merkeze bağlı Yayla köyünde Ü.A. isimli şahıs, arkadaşına ait minibüsü alarak Yayla köyü ormanlık alanından kestiği gürgen odunlarını şehir merkezindeki evine götürmeye çalışırken devriye atan jandarma ekiplerine yakalandı. Minibüsün arka kısmına istiflenmiş halde 1 ton 200 kilogram gürgen odununu gören ekipler, şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibi İ.O.M. isimli şahsa aracını sürücü belgesi olmayan kişinin kullanmasına izin vermekten 3 bin 674 TL, aracın muayenesini yaptırmamaktan 4 bin 27 TL olmak üzere toplam 7 bin 775 TL trafik para cezası uyguladı.

Araç, orman işletme şefliğine içindeki odunlarla birlikte teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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