Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı - Haberler

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Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanda kaçak tomruk kesip aracına yükleyen kişi fotokapana yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanda kaçak tomruk kesip aracına yükleyen kişi fotokapana yakalandı.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Ocak mahallesinde sabahın erken saatlerinde bir kişi ormandan kaçak emval kesti. Kestiği tomrukları minibüsü yükleyen kişi o anda bölgeye daha önceden kurulan fotokapana yakalandı. Minibüse yüklediği tomruklar sonrası takibe alınan kişi, yolda durduruldu. Tomruklara el konulurken, kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - TRABZON

Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Trabzon, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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