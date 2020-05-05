Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi
05.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:09

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi Zonguldak'ta ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı bir kamyonetin kasasında ele geçirildi.

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı bir kamyonetin kasasında ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 49 çuval defne yaprağı ise orman muhafaza ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ormandan kaçak yollarla defne yaprağı toplandığı ihbarına aldı. Belirlenen aracın yanına gelen ekipler, park halindeki aracın kapısını sürücü Muammer G.'ye açtırdı. Yapılan incelemede 49 çuval defne yaprağı olduğu tespit edildi. Yaprakların ormandan izinsiz ve kaçak yollarla toplandığı belirlendi. Kamyonet ve çuvallar Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen 748 kilo yaprak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen araç sürücüsü Muammer G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Defne yapraklarının ise ormana geri döküldüğü öğrenildi.

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haber
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Haber
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Haber
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından yaraladı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından yaraladı
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Loris Karius Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:43:33. #1.15#
title