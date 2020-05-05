Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi Zonguldak'ta ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı bir kamyonetin kasasında ele geçirildi.

Ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı ele geçirildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ormandan izinsiz toplanan 748 kilo defne yaprağı bir kamyonetin kasasında ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 49 çuval defne yaprağı ise orman muhafaza ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ormandan kaçak yollarla defne yaprağı toplandığı ihbarına aldı. Belirlenen aracın yanına gelen ekipler, park halindeki aracın kapısını sürücü Muammer G.'ye açtırdı. Yapılan incelemede 49 çuval defne yaprağı olduğu tespit edildi. Yaprakların ormandan izinsiz ve kaçak yollarla toplandığı belirlendi. Kamyonet ve çuvallar Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen 748 kilo yaprak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen araç sürücüsü Muammer G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Defne yapraklarının ise ormana geri döküldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA