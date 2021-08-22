Ormandan çığlık sesleri polisi harekete geçirdi
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Ormandan çığlık sesleri polisi harekete geçirdi

Ormandan çığlık sesleri polisi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde kadın çığlık sesleri duyan vatandaşların ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde kadın çığlık sesleri duyan vatandaşların ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan içerisinde kadın çığlık sesleri duyduklarını söyleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri belirtilen ormanlık alan içerisinde hem araç ile hem de yürüyerek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonrasın da ormanlık alan içerisinde hem kimseyle hem de her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. - ADIYAMAN

Ormandan çığlık sesleri polisi harekete geçirdi
Ormandan çığlık sesleri polisi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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