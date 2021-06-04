Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi
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Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi

Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da babalarından öğrendikleri bilgilerle usta mantar avcısı olan çocukların topladığı mantarlar Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Bursa'da babalarından öğrendikleri bilgilerle usta mantar avcısı olan çocukların topladığı mantarlar Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde Yağmur (10) ve Ada (6) Uslu kardeşler, babalarının yanında ormana mantar toplamaya gide gide usta bir mantar avcısı oldu. Uslu kardeşler, ormanda kendi başlarına gezerek Avrupa sofralarını süsleyen sarı kız ve ayı mantarı topluyor. Mantarın nerede çıktığını bilen çocuklar, mantarları elleriyle koymuş gibi buluyor. Çocukların topladığı ayı mantarının bir tanesi 2 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Ayı mantarının kilosu 20 liradan alıcı bulurken, sarı kız mantarı ise 40 liradan satılarak İtalya ve Fransa'ya gidiyor. Ayı mantarı İtalya pizzaların üzerinde kullanılırken, sarı kız ise çorbalarda kullanılıyor. Minik mantar avcıları ormanda bir günde 20 kilo mantar topluyor.

Mantar toplamayı babasından öğrendiğini ifade eden Yağmur Uslu, "Bu mantarlar haziran ayında ormanlarda çıkmaya başlıyor. Bir ay boyunca toplanıyor. Ayı mantarı yılda ikinci kez eylül sonunda çıkıyor ve kasım ayına kadar toplanıyor. Bu işi severek yapıyoruz, çok keyifli" dedi. - BURSA

Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi
Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi
Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi
Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi
Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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