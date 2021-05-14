Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu
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Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da ormanda yürüyüşe çıkarak kaybolan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif olduğu belirlenen genç kadın, yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulundu.

Bolu'da ormanda yürüyüşe çıkarak kaybolan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif olduğu belirlenen genç kadın, yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan Bolu'ya gelerek Çakmaklar Yaylası mevkisinde bulunan bir çiftlik evinde kalan Ece E. (22) sabah saatlerinde ormanda yürüyüşe çıktı.

Ormanda kendisini bir hayvanın kovaladığını düşünen Ece E, koştuğu sırada dengesini kaybederek düşüp ayağını burktu.

Önce birlikte kaldığı arkadaşlarını arayan daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ece E, ormanda kaybolduğunu söyledi.

Ece E'nin ihbarının ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, son yapılan çağrının telefon sinyallerinin Çakmaklar mevkisinde geldiğini belirledi.

Bölgeye gelen ekipler ormanlık alanda arama yaptığı sırada Çakmaklar Mahallesi'nden yaylaya giden bir vatandaş yol kenarında bulduğu genç kadını ekiplere teslim etti.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ayağının burkulduğunu, yorulduğunu ve ormanda yuvarlandığını söyleyen genç kadının hastaneye götürülmesi için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Ekiplere başına gelenleri anlatan Ece E, "Akşam arkadaşlarımla çiftlik evine geldik. Ben onlardan habersiz ormanda yürüyüşe çıktım. Ormanda yürürken beni bir şeyin kovaladığını düşünerek koşarken yuvarlandım. Ayağım burkuldu. Çok yoruldum." dedi.

112 Acil Servis ekipleri, ilk tedavi için ambulansa aldıkları Ece E'nin kimlik numarasıyla yaptıkları sorguda Kovid-19 pozitif olduğunu belirledi.

Genç kadın, tedavi edilmek üzere Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri ise Ece E'nin birlikte konakladığını iddia ettiği arkadaşlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Kovid-19 pozitif olduğu belirlenen kadın hakkında "karantina ihlali" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal"den işlem yapan ekipler, Ece E'nin tedavisinin ardından karantina yurduna yerleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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