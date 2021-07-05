Ormanda yürüdüğü sırada 25 metrelik uçurumdan düştü
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Ormanda yürüdüğü sırada 25 metrelik uçurumdan düştü

Ormanda yürüdüğü sırada 25 metrelik uçurumdan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da ormanlık alanda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan düşen yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Bolu'da ormanlık alanda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan düşen yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda yürüyen yabancı uyruklu Bilal Allaw, dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Allaw'ın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Allaw, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Allaw'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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