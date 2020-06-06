Ormanda yollarını kaybeden 3 genç kız çıktıkları tepede mahsur kaldı BURSA'da, ormanda yürüyüşe çıkan 3 genç kız, yollarını kaybedince çıktıkları tepede mahsur kaldı.

BURSA'da, ormanda yürüyüşe çıkan 3 genç kız, yollarını kaybedince çıktıkları tepede mahsur kaldı. 3 kızı, AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Atatürk Kent Ormanı'nda yaşandı. Kardelen Y. (22), Ebru Y. (22) ve Hazal K. (23), yürüyüş için Atatürk Kent Ormanı'na gitti. Ancak ormanlık alanda yollarını kaybeden genç kızlar, çıktıkları tepeden inemedi. Yaklaşık 1 saat tepede mahsur kalan 3 kız, polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Genç kızlar, AFAD ekiplerince kendilerine ulaştırılan halat yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kızlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA