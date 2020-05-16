Ormanda yalnız yaşayan çobanın yüzü baharın gelişiyle güldü
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Ormanda yalnız yaşayan çobanın yüzü baharın gelişiyle güldü

Konya'da, kış aylarının zorlu geçtiği Kestel Ormanı'nda, tek başına yıl boyunca çobanlık yapan Mevlüt Koçak, ilkbaharın gelişiyle hayvanlarını merada otlatmaya başlamanın sevincini yaşadı.

Ormanda yalnız yaşayan çobanın yüzü baharın gelişiyle güldü
16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:04

Konya'da, kış aylarının zorlu geçtiği Kestel Ormanı'nda, tek başına yıl boyunca çobanlık yapan Mevlüt Koçak, ilkbaharın gelişiyle hayvanlarını merada otlatmaya başlamanın sevincini yaşadı.

Konya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Kestel Ormanı, ilkbaharla yeşilin tonlarına büründü.

Kar sularının beslediği Beykavağı Göleti'nin etrafındaki ormanda tek başına yaşayan 36 yaşındaki çoban Mevlüt Koçak, 50 kadar küçükbaş hayvanıyla mayıs ayında meraya çıktı.

Sabahın ilk ışıklarıyla işe koyulan Koçak, kışın zorlu geçtiğini belirterek, "Baharın gelmesi hem benim hem de hayvanlarımın yüzünü güldürdü." dedi.

Kimsenin yaşamadığı ormanda tek başına 10 yıldır aralıksız çobanlık yaptığını anlatan Koçak, "Kimsenin hayatını sürdürmediği bu ormanlarda yaz kış demeden çobanlık yapıyorum. Sabahleyin koyunlarımı kuzularıma emzirtiyorum. Sonra meraya çıkıyorum, gün batımına kadar merada kalıp, akşamleyin ağılımın olduğu yere dönüyorum." diye konuştu.

Koçak, kışın yemle beslediği, yazın ise meralarda otlattığı koyunlarını, Kurban Bayramı'nda pazarlarda satarak geçimini sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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