Ormanda Uyuşturucu İmal Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da, ormanlık alanda kenevir yetiştirerek uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Namaras Mahallesi Üstünbey mevkisindeki ormanlık alana kenevir ektiği öne sürülen M.Ç'yi gözaltına aldı.

Söz konusu ormanlık alanda araştırma yapan görevliler, 7 bin 532 kök kenevir bitkisi, 16 bin 200 gram kubar esrar ve 560 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Şüpheli M.Ç. hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti (yasa dışı ekim)" suçundan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.