Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti

Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları mantardan yiyen Döndü Sapan (78) zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesi kaldırılan Döndü Sapan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Döndü Sapan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.