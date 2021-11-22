Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Ormanda saldırıya uğramış, 5 aylık yaşam savaşını kaybetmişti 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ormanda saldırıya uğramış, 5 aylık yaşam savaşını kaybetmişti
17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı