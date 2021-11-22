Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Haberler
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Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Ormanda saldırıya uğramış, 5 aylık yaşam savaşını kaybetmişti 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ormanda saldırıya uğramış, 5 aylık yaşam savaşını kaybetmişti

17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ormanda saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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