Ormanda saksılarda kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
07.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:48
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda saksılarda kenevir yetiştiren bir kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda saksılarda kenevir yetiştiren bir kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Akköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda F.A.'nın (46) saksılarda kenevir yetiştirdiği bilgisini edinen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda saksılarda yetiştirilmiş 135 kök hint keneviri ele geçirildi, şüpheli F.A. gözaltına alındı.
F.A'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA