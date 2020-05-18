Ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edildi
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Ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edildi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi, 'drone' olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilerek cezalandırıldı.

Ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edildi
18.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:18

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi, 'drone' olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilerek cezalandırıldı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Polisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürüyor.

Dört günlük sokağa kısıtlamasının ikinci gününde 'drone' olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile denetim yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 17.00 sıralarında Aydos Ormanı'nda bulunan mesire alanında bir grup tespit etti. Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine iletildi. Verilen noktaya hareket eden motosikletli kara devriyeleri, söz konusu ormanda 2 kişinin piknik yaptığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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