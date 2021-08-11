Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
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Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı

Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındıANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda kulak küpeleri sökülüp, ilaçla uyuşturularak ölüme terk edilen yarı baygın haldeki 11 köpek, klinikte tedaviye alındı.

Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda kulak küpeleri sökülüp, ilaçla uyuşturularak ölüme terk edilen yarı baygın haldeki 11 köpek, klinikte tedaviye alındı. Hayvanların ölüme terk edilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvansever Alper Karmış, sokak köpeklerini beslemek için gittiği alanda bitkin ve güçlükle yürüyen köpeği gördü. Köpeğin peşinden giden Karmış, ormanlık alanda aynı durumda yarı baygın 10 köpekle daha karşılaştı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 11 köpeğin kulak küpeleri sökülüp, ilaçla uyuşturularak ölüme terk edildiği belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince alınarak veterinere götürülen köpekler tedaviye alındı. Hayvanların ölüme terk edilmesiyle ilgili polis ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

'TAM GÜNEŞİN ALTINDA BAYILMIŞ'Hayvansever Alper Karmış, sokak köpeklerini beslemek için gittiği ormanlık alanda bu durumla karşılaştığını belirterek, "Küpeleri sökülmüş ve anestezik madde etkisi altında bırakılmışlar. Yani belediye işi. Yakalanmamak için küpeleri sökerler, bayıltırlar ve atarlar. Gördüğünüz bu ormanlık alana kimsenin olmadığı yere atmışlar. Birkaç tanesi ağır yaralı. Belediye köpek atar biz buna alıştık; ama neden 'terrier' cinsi köpek atar? Onun durumu çok kötü. Tam güneşin altında bayılmış. Uyuzu var, mantarı var. Birkaç tane de hasta var aracımızda. Köpeklerin tamamını götürüp kontrolden geçireceğiz. Kısır olup olmadıklarına bakacağız. Tedaviye muhtaç olanları tedavi edeceğiz. Sonra barınakları olan arkadaşlarımıza rica edeceğiz almaları için. Olmazsa da besleme alanlarına bırakacağız" dedi.'KÜPELERİ TEK TEK SÖKÜLMÜŞ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise "Bizler hep hayvan hakları savunucuları olarak 'belediyeler ceza kapsamına alınsın' dememizin amacı budur. Çünkü bunu yapan bir vatandaş olamaz. Bunu yapan mutlak suretle bir belediyedir diye tahmin ediyoruz. Hayvanların hepsinin küpeleri kulaklarından tek tek sökülmüş. Bunun tek amacı hangi belediyeye ait olduğunun anlaşılmamasıdır" ifadesini kullandı.

Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı
Son dakika! Ormanda ölüme terk edilen 11 köpek tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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