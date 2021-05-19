Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Samsun'da ormanda kestiği ağaç üzerine düşerek yaralanan bir kişi ambulans helikopter ile olay yerinden alınarak hastaneye yetiştirildi.

Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da ormanda kestiği ağaç üzerine düşerek yaralanan bir kişi ambulans helikopter ile olay yerinden alınarak hastaneye yetiştirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Kabadüz Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 48 yaşındaki Barış K. ormanlık alanda kendisine kışlık yakacak odun için ağaç kestiği bir sırada kestiği ağaç üzerine düşerek yaralandı. 112 ekiplerinden yardım isteyen Barış K. için olay yerine ambulans helikopter sevk edildi. Boş alana inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Barış K. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Haberler
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