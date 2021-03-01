Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
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Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar

01.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:21
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 13 yıl önce yapılan bir kazıda tesadüfen bulunan su, şifa arayanlar için umut oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 13 yıl önce yapılan bir kazıda tesadüfen bulunan su, şifa arayanlar için umut oldu. Soğuk havaya rağmen 55 derece sıcaklıktaki suyun, cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanan halk, hiçbir ücret ödemeden gölete giriyor.

İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 13 yıl önce bir firma maden suyu aramak için kazı yaptı. Ancak maden suyu yerine 55 derece sıcaklığı olan kaynak suyu çıkınca firma bölgeden ayrıldı. Bir gölette biriken sıcak su kaynağı da kaderine terk edildi. Zamanla sıcak su oranının artması bölge halkının dikkatini çekti. Son 10 yıldır da gölette durmadan akan ve biriken sıcak suda vatandaşlar şifa aramaya başladı. Hiçbir ücret ödemeden günübirlik gelen vatandaşlar, gölette suya girip, istediği kadar kalıyor. Kurşunlu Mahallesi 10 yılda neredeyse Türkiye'nin pek çok yerinden gelen kişilerin şifa aradığı merkeze döndü.

BURADAN YETKİLİLERİN HABERİ YOK MU?

Orman alanında yaz kış akan sıcak suyun, bir tesise dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Tesadüfen bu su bulundu. Kendi deneyimlerimize göre suyun, cilt hastalıklarına iyi geldiğini keşfettik. Özellikle mantar ve egzama gibi rahatsızlığı olanlar mutlaka buraya uğruyor. Sadece köy halkı değil ülkenin pek çok yerinden bilenler, duyanlar burada hiçbir ücret ödemeden şifa arıyor. Kimisi de meraktan geliyor. Suyun sıcak olduğunu gören de içine girip banyo yapıyor" diye konuştu.Yıllardır mahallelerinde doğal halde bulunan su kaynağına girdiğini söyleyen Ercan Gündüz, "Burası da bizim Oylatımız. Herkes geliyor ve giriyor. Bugüne kadar bir zararını görmedik. Tam tersi çok faydalandık. Hele kışın, soğuk havalarda sıcak su sağlığımıza iyi geliyor" dedi.

Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar
Ormanda kaynayan suda şifa arıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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