Ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 76 yaşındaki kadın bulundu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 76 yaşındaki kadın bulundu.
İlçeye bağlı Yaygınsöğüt köyünde yaşayan Arife Şahin, dün piknik yapmak için ailesiyle gittiği Tatar köyü Güllüce mevkisinde ormanlık alanda mantar aramaya başladı.
Uzun süre dönmeyen yaşlı kadını aramalarına rağmen bulamayan yakınları, jandarma ekiplerine haber verildi.
Suşehri ve Gökçekent jandarma ekipleri, komando timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.
Şahin, gece boyu süren arama sonunda kaybolduğu yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında Karaağaç ve Yamaç köyleri arasındaki Mamacan yaylasında ormanlık alanda bulundu.
Bitkin haldeki Şahin, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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