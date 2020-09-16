Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı
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BBC

Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı

Malezya'da Zackrydz Rodzi adlı kişi, bir gün önce kaybettiği telefonunu evinin arkasındaki ormanda buldu. Telefonu bulduktan sonra içerisindeki fotoğraflara bakan Rodzi, galerisindeki maymun selfieleri ve videoları ile karşılaştı.

Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı
16.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:24

Malezya'nın Johor eyaletinde, Zackrydz Rodzi adlı bir kişinin, kaybettiği ve ertesi gün evinin arkasındaki ormanda bulduğu cep telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı.

Zackrydz Rodzi, maymunun telefonunu yemeye çalışırken çekilen görüntüleri Twitter'da paylaştı. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi 20 yaşındaki Zackrydz, BBC'ye telefonunun uyurken çalındığını tahmin ettiğini söyledi. Cumartesi sabah 11'de uyandığını belirten Zackrydz, "Hiçbir hırsızlık belirtisi yoktu. Sadece telefonum yoktu" dedi.

PALMİYENİN ALTINDA BULDU

Ertesi gün babasının evlerinin arkasında bir maymun görmesinden sonra telefonunu yeniden çaldırdığını belirten Zackrydz, hemen bitişikteki ormandan gelen zil sesini duyduğunu ve telefonu bir palmiyenin altında çamurun içinde bulduğunu anlattı. Amcasının "Telefonda belki hırsızın fotoğrafı vardır" diyerek şaka yapması üzerine fotoğraflarına giren Zackrydz, çok sayıda maymun fotoğrafı ve videosu bulduğunu söyledi.

''BÖYLESİ YÜZYILDA BİR YAŞANIR''

Maymunun eve kardeşinin açık penceresinden girdiğini tahmin ettiğini söyleyen Zackrydz, "Bazı yerlerdekinin aksine burada maymunlar evlere girip bir şeyler çalmıyor. Böylesi yüzyılda bir yaşanır" dedi. Twitter'da paylaşılan fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğenildi ve Malezya medyasında da yayımlandı.

BBC
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