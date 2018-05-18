Köpeğin Peşinden Gidip Kaybolan Minik Şems, Tüm Geceyi Tek Başına Ormanda Geçirdi
Antalya Olimpos'ta köpeğinin peşine takılıp ormana giden 2,5 yaşındaki minik çocuk, geceyi tek başına ormanda geçirdi. Minik çocuk, sabaha karşı sulama kanalını örten brandanın üzerinde bulundu.
Antalya'da Olimpos turizm merkezinde köpeğinin peşine takılarak gittiği ormanda kaybolan minik çocuk, 12 saat sonra sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde bulundu.
KÜÇÜK ÇOCUK, KÖPEĞİNİN PEŞİNE TAKILIP ORMANDA KAYBOLDU
Kumluca ilçesinde Olimpos Turizm Merkezi'ndeki bir bungalov tatil köyünde çalışan Hakan-Selcan Uygur çiftinin çocukları 2,5 yaşındaki Şems Ateş, dün saat 18.30 sıralarında oynarken köpeği Frida'nın peşine takılarak ormanlık alana girdi.
AİLENİN HABER VERMESİ ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ailenin, çocuğun kaybolduğunu fark edip yardım istemesi üzerine harekete geçen Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.
Çalışmaların devam ettiği gece 01.30 sıralarında Uygur çiftinin köpeği Frida tatil köyüne dönerken, küçük Şems'e ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.
EKİPLER TEKRAR ORMANA GİREN KÖPEĞİ TAKİP ETTİ
Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler Frida'yı takip etmeye başladı. Frida'nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine ekipler, o bölgede aramalarını yoğunlaştırdı.
TÜM GECEYİ ORMANDA GEÇİREN ÇOCUK SABAH BULUNDU
Geceyi tek başına ormanda geçiren minik Şems, sabah saat 06.30'da jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, bir nar bahçesi yanındaki sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.
Küçük sopalarla tutturulan brandanın çökme ihtimaline karşın çocuğu dikkatli şekilde bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, Şems'i ailesine teslim etti.
"OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADIM"
Çocuklarına kavuşan Uygur ailesi arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. Baba Hakan Uygur, yaptığı açıklamada, çok stresli bir gece geçirdiklerini söyledi.
Oğlunun sağ salim bulunması nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldular. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
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Sulama kanalını branda ile kapatan kişi yada kurumu tebrik ediyorum. Branda sayesinde bir can ışıldayan gözlerle bakabilecek hayata.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU ÇOCUK ALTARIN OĞLU TARKAN OK ATAR :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kücük tarzan macera pesindeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bıdık senin ne işin var ormanlarda vah yavrum yaa çokda sevimliymiş.Geçmiş olsun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sizin gibi sorumsuz anne baba ya diyecek tek şeyim cahilsiniz sorumsuzlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır