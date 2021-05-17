Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu
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Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu

Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulunduKASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde evinin önünden kaybolan alzheimer hastası Ferhande Doruk (83), jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde evinin önünden kaybolan alzheimer hastası Ferhande Doruk (83), jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunan Doruk, jandarma tarafından sırtında taşınarak evine getirildi.

Pınarbaşı ilçesinin Kapancı Köyü Köse Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Ferdane Doruk, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan Doruk'un yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Doruk, yapılan arama çalışmaları sonucu akşam saatlerinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yorgun ve bitkin olduğu görülen kadın, jandarma görevlisi tarafından sırtında taşınarak evine getirildi.

Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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