Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu
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Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, köydeki evinden çıkıp, gittiği ormanlık alanda kaybolan Roza Bulut (4), jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu bulundu.

TUNCELİ'de, köydeki evinden çıkıp, gittiği ormanlık alanda kaybolan Roza Bulut (4), jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Olay, dün akşam, merkeze bağlı Kocakoç köyünde meydana geldi. Bulut ailesi, çocukları Roza'yı evde bulamayınca çevrede arama yaptı. Evin yakınlarında aranmasına rağmen bulunamayan çocuk için jandarmaya başvuruldu. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, köydeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Roza'ya, 2 saat süren aramaların ardından ormanda ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Roza, ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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