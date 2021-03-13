Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon
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Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon

13.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:07
Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alanda kapana sıkışan ayı, jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alanda kapana sıkışan ayı, jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürle Mahallesi'nde orman içinde kahverengi bir ayının kapana takıldığı ihbarı üzerine jandarma seferber oldu. Jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Veteriner ekipleri olay yerine geldiğinde bayıltıcı iğne ile ayıyı etkisiz hale getirdi. Bayılan ayı kapandan kurtarılarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Ayının daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi. - BURSA

Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon
Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon
Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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