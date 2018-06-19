Ormanda Kaçak Odun Kesmeye 8 Ay Hapis

Samsun'da ormanda kaçak odun kestiği iddia edilen bir kişi mahkemece 8 ay hapis cezasına çarptırılınca jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kaçak odun kestiği iddia edilen Orhan Ç.(55), yargılandığı mahkemece 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında hapis cezasından dolayı yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Orhan Ç.'nin gündüzleri evine gitmediği, geceleri de saklandığı ortaya çıktı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanan Orhan Ç., gözaltına alınıp Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN