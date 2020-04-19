Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
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Gazipaşa, Jandarma, Roma, Güncel

Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

19.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:29
Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazılan alanda, 2 metrelik mozaik işlemeli eser ile Roma dönemine ait olduğu belirtilen kandil ele geçirildi. Şüphelilere 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Gazipaşa Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında, Zeytinada Mahallesi'nde yaptıkları önleyici kolluk devriyesi sırasında, Şanşa mevkisindeki ormanlıkta 2 motosikletin park halinde durduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgede araştırma başlatan ekipler, ormanlık alanı inceledi. Motosikletlerin bulunduğu noktanın yaklaşık 500 metre üst kısmında 4 kişiyi gören ekipler, şüphelileri kaçak kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerin suçüstü yakalandığı yerde yapılan incelemede; 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde alanın kazıldığı belirlendi. Kazılan alanın tabanında yaklaşık 2 metrelik mozaik cinsi taş işlemeli eser bulunduğu tespit edilirken, şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kandil, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek ve süpürge ele geçirildi. B.A., H.A., M.A. ve H.Y. gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı. Şüphelilere 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

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