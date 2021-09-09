Ormanda iş kazası geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Mengen'de iş kazası geçiren Devrekli vatandaş hayatını kaybetti.

Mengen'de iş kazası geçiren Devrekli vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mengen Sapak Deresi Mevkinde ormanlı alanda iş kazası geçiren Ahmet Elik hayatını kaybetti. Devrek Mahmutoğlu Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Elik Mengen Sapak Deresi Mevkinde ormanlık alanda çalışırken geçirdiği iş kazası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı