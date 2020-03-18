Ormanda gençleştirme çalışması Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları yarınlara en iyi ve sağlıklı şekilde taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları yarınlara en iyi ve sağlıklı şekilde taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ormanların bakımını zamanında ve aksatmadan yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaptığı sıklık bakım çalışmaları ile meşçere bireylerini kolayca bulunur duruma getirerek; yer, ışık ve hava teminini sağlayarak, planlı müdahalelerle meşçerenin kalitesinin yükselmesi için gerekli tüm önlemleri yaptığı çalışmalar ile alıyor.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Çöğürler Orman İşletme Şefliği 506 nolu bölmede yapılan sıklık bakım çalışmaları Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından, yerinde inceledi. 110 hektarlık sahada yapılan çalışmalar hakkında Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Çöğürler Orman İşletme Şefi Esin Çelik'ten bilgiler alan Bölge Müdürü Keskin, aynı zamanda sahada bulunan kesim işçileri ve Karacaören Muhtarı Süleyman Başyiğit ile de sohbet etti.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, sahadaki istikbal fertlerinin belirlenerek; bu fertlere baskı yapan fertlerin sahadan çıkarılması ile yapılan sıklık bakım çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve yapılan kesimler sonucu elde edilen ürünlerin de ülke ekonomisinin ihtiyacı olan odun hammaddesi olarak satılacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA