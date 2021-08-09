ORMANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
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ORMANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

BURSA'da, ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden Salih Taran, ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunun büyük bölümü hayvanlar tarafından parçalandığı öngörülen ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, cesedin kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Cesedi bulan Salih Taran, "Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım" dedi.

ORMANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ORMANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ORMANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ORMANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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