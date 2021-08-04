Ormanda el feneri gezen şahıslar polisi alarma geçirdi
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Ormanda el feneri gezen şahıslar polisi alarma geçirdi

Ormanda el feneri gezen şahıslar polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Valiliği tarafından il genelinde giriş ve çıkışı yasaklanan ormanlık alanda el fenerli şahısların gezindiği ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti.

Adıyaman Valiliği tarafından il genelinde giriş ve çıkışı yasaklanan ormanlık alanda el fenerli şahısların gezindiği ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin bir çok ilinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı Adıyaman Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştı. Alınan karar sonrası ormanlık alanda el fenerli şahısların gezindiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek kısa sürede belirtilen bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulunan polis ekipleri ormanlık alanda bulunan bir okulun güvenlik görevlileri tarafından okul çevresinde denetimin yapıldığı ve bundan dolayı el fenerlerinin yakıldığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri ormanlık alanda devriye görevi yaparak burada geçen şüpheli araçlar üzerinde de kontroller sağladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanın sıklıkla denetlendiği vurgulandı. - ADIYAMAN

Ormanda el feneri gezen şahıslar polisi alarma geçirdi
Ormanda el feneri gezen şahıslar polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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