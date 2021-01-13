Ormanda eğitim tatbikatı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, faaliyet kapsama alanında bulunan Karabük'ün Yenice ilçesinde eğitim tatbikatı yapıldığını duyurdu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızılkaya Orman İşletme Şefliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki grup halinde yapılan tatbikatta, ağaç kesme, boylama, standardizasyon, üretim, silvikültür uygulamaları konularında eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, üretimin ormanlarda kesim değil, ormanlara yapılan bakım çalışmaları neticesinde çıkan emvallerin ülke ekonomisine kazandırılması olduğunu ifade etti.

Personele gösterdikleri gayretler için teşekkür eden Bayraktaroğlu, sağlıklı, verimli ve kazasız bir üretim sezonu diledi.

Açıklamada, eğitimlerin sırasıyla Karabük, Safranbolu, Zonguldak, Ereğli, Bartın, Ulus, Devrek, Dirgine Orman İşletme Müdürlüklerinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler