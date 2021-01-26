Ormanda dedektörle define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı
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Ormanda dedektörle define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

26.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:09
Ormanda dedektörle define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı

ÇANAKKALE'de ormanlık alanda dedektör ile define arayan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de ormanlık alanda dedektör ile define arayan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kızılkeçeli Köyü mevkisindeki ormanlık  alanda park halinde bir araç görünce arama başlattı. Aramada ormanlık alanda dedektör ile define arayan C.K., U.F, B.A. ve Ş.E. suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 2 dedektör, Glock marka ruhsatsız tabanca,13  fişek, 1 Portatif G-Poınter (lazer noktalıyıcı), dedektör başlığı, kulaklık, batarya, şarj adaptörü ve keser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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